Бывший защитник Арсенала и сборной Англии расхвалил Забарного

Экс-защитник "Арсенала" и сборной Англии Мартин Киоун поделился впечатлениями от игры центральных защитников "Борнмута" Ильи Забарного и Дина Хейсена.

"Дин Хейсен и Илья Забарный - как близнецы. Они оба носят перчатки, оба играют в закатанных до щиколоток гетрах. Если бы мы носили перчатки 20 лет назад, нам сказали бы их снять! Но, возможно, это современные центральные защитники в процессе становления, больше похожие на Джека Грилиша.

Они оба аккуратны в игре в пас и любят перехватывать длинные передачи, не боятся продвигаться с мячом, когда имеют для этого время и пространство. Они также очень быстрые, чего часто не хватает центральным защитникам", - высказался Киоун.