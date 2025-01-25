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Бывший защитник Арсенала и сборной Англии расхвалил Забарного

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Бывший защитник Арсенала и сборной Англии расхвалил Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-защитник "Арсенала" и сборной Англии Мартин Киоун поделился впечатлениями от игры центральных защитников "Борнмута" Ильи Забарного и Дина Хейсена.

"Дин Хейсен и Илья Забарный - как близнецы. Они оба носят перчатки, оба играют в закатанных до щиколоток гетрах. Если бы мы носили перчатки 20 лет назад, нам сказали бы их снять! Но, возможно, это современные центральные защитники в процессе становления, больше похожие на Джека Грилиша.

Они оба аккуратны в игре в пас и любят перехватывать длинные передачи, не боятся продвигаться с мячом, когда имеют для этого время и пространство. Они также очень быстрые, чего часто не хватает центральным защитникам", - высказался Киоун.

В свое время Киоун провел за "Арсенал" на позиции центрального защитника 447 матчей. Также имеет в активе 43 игры за сборную Англии.

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Источник:
www.dailymail.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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