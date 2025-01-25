Продолжается борьба за чемпионство. Известно, будет ли играть Трубин с крепкой Каса Пиа
Стартовый состав Бенфики
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч против "Каса Пиа" в рамках 19-го тура Лиги Португалии.
Лиссабонцы сейчас занимают второе место в турнирной таблице, а их соперник - шестое.
????️ OUR ???????????????????????????????? ???????? FOR TODAY!#CPACSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/QuI85xVUGx— SL Benfica (@slbenfica_en) January 25, 2025
Поединок "Каса Пиа" - "Бенфика" начнется в 20:00 по киевскому времени.
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Источник:Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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