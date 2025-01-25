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Продолжается борьба за чемпионство. Известно, будет ли играть Трубин с крепкой Каса Пиа

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Стартовый состав Бенфики

Продолжается борьба за чемпионство. Известно, будет ли играть Трубин с крепкой Каса Пиа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в стартовый состав команды на матч против "Каса Пиа" в рамках 19-го тура Лиги Португалии.

Лиссабонцы сейчас занимают второе место в турнирной таблице, а их соперник - шестое.

Поединок "Каса Пиа" - "Бенфика" начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Виктор Иванчук
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