Забарный vs Ноттингем и Миколенко vs Брайтон: 19 выносов на двоих, Илья выиграл более 75% борьбы. Оценки за матчи
Клубы украинцев заработали по 3 балла
Getty Images / Global Images Ukraine
В 23-м туре АПЛ "Борнмут" разгромил дома "Ноттингем" (5:0), а "Эвертон" в гостях одолел "Брайтон" (1:0). Илья Забарный и Виталий Миколенко вышли в стартовом составе своих команд и провели весь поединок на поле.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Ильи на 7,6 и 7,4 пункта. Украинский футболист 10 раз выносил мяч, сделал 1 перехват, выиграл 4 из 5 дуэлей за позицию и два из трех единоборств за второй этаж, один раз сфолил, заработал желтую карточку, осуществил 63 касания, 76% точных пасов и 5 точных длинных передач.
Защитник "ирисок" получил 7,6 и 7,4 балла. Виталий в девяти эпизодах выносил мяч, заблокировал 1 удар, сделал 2 перехвата, выиграл 6 из 9 дуэлей (2 – за позицию, 4 – воздушные), однажды нарушил правила, совершил 40 касаний, 82% точных пасов и 1 точную длинную передачу.
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