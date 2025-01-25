Соболю запрещено играть с Лиллем? Украинец впервые за долгое время не попал в заявку Страсбура

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не вошел в заявку команды на матч против "Лилля" в рамках 19-го тура Лиги 1.

Защитник не попал в заявку "Страсбура" впервые с сентября прошлого года. Интересно, что тогда команда тоже играла с "Лиллем".

Во всех 6-ти поединках, в которых в этом сезоне участвовал Соболь, французский клуб одержал победы. В его активе 1 ассист.