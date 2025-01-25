Мареска: Мудрик раньше был с нами, а сейчас его попросту нет

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска оценил кадровую ситуацию в клубе.

"Трансфер Гарначо? Нет, ведь я доволен теми игроками, которые сейчас у меня есть. Справа у нас играют Педру Нету и Нони Мадуэке, а слева – Джейдон Санчо и Михаил Мудрик, который раньше был с нами, а сейчас его просто нет", – констатировал Мареска.

Украинец последний раз выходил на поле в составе "синих" 28 ноября в 4-м туре общего этапа Лиги конференций. Тогда лондонский коллектив в гостях обыграл "Хайденхайм" со счетом 2:0, а Михаил забил гол. В АПЛ Мудрик появлялся еще 10 ноября и провел 23 минуты в поединке против "Арсенала" (1:1).