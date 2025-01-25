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Мареска: Мудрик раньше был с нами, а сейчас его попросту нет

Наши за границей
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Наставник синих – о подборе футболистов в коллективе

Мареска: Мудрик раньше был с нами, а сейчас его попросту нет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска оценил кадровую ситуацию в клубе.

"Трансфер Гарначо? Нет, ведь я доволен теми игроками, которые сейчас у меня есть. Справа у нас играют Педру Нету и Нони Мадуэке, а слева – Джейдон Санчо и Михаил Мудрик, который раньше был с нами, а сейчас его просто нет", – констатировал Мареска.

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Украинец последний раз выходил на поле в составе "синих" 28 ноября в 4-м туре общего этапа Лиги конференций. Тогда лондонский коллектив в гостях обыграл "Хайденхайм" со счетом 2:0, а Михаил забил гол. В АПЛ Мудрик появлялся еще 10 ноября и провел 23 минуты в поединке против "Арсенала" (1:1).

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Михаил Мудрик
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Источник:
Football London
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
25.01.2025 в 19:52
Мельдониевый наркоман убил свою карьеру, его ещё долго с нами не будет
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
25.01.2025 в 19:52
Мельдониевый наркоман убил свою карьеру, его ещё долго с нами не будет
Ответить
0
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