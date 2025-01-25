Сидорчук снова получил игровые минуты за Вестерло
Но команда все равно проигрывает
Фото: Вестерло
Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче команды против "Генка" (1:2) в рамках 23-го тура Лиги Жупиле. Это была 2-я подряд игра для футболиста.
Сергей вышел на замену на 86-й минуте. Через минуту "Вестерло" забил, но этого гола не хватило, чтобы взять очки.
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После этого тура команда занимает 13-е место в чемпионате Бельгии (зона группы выбывания). В этом сезоне Сидорчук имеет в активе 9 матчей и 1 ассист.
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