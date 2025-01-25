  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сидорчук снова получил игровые минуты за Вестерло
В тренде

Сидорчук снова получил игровые минуты за Вестерло

Наши за границей

Но команда все равно проигрывает

Сидорчук снова получил игровые минуты за Вестерло

Фото: Вестерло

Новина українською

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук принял участие в матче команды против "Генка" (1:2) в рамках 23-го тура Лиги Жупиле. Это была 2-я подряд игра для футболиста.

Сергей вышел на замену на 86-й минуте. Через минуту "Вестерло" забил, но этого гола не хватило, чтобы взять очки.

Читайте такжеСидорчук получил первые игровые минуты в новом году, но его Вестерло до сих пор в затяжном кризисе

После этого тура команда занимает 13-е место в чемпионате Бельгии (зона группы выбывания). В этом сезоне Сидорчук имеет в активе 9 матчей и 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Бенфика получила 3 ​​мяча в Риу-Майоре, у Трубина 0 сейвов. Оценки украинца за матч
yellow-arrow
Реал против аутсайдера лиги. Сыграет ли Лунин?
yellow-arrow
Вальядолид - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Сергей Сидорчук Вестерло (Вестерло)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости