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Реал против аутсайдера лиги. Сыграет ли Лунин?

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Почему бы не дать сыграть?

Реал против аутсайдера лиги. Сыграет ли Лунин?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура Ла Лиги против "Вальядолида". Игрок останется в запасе.

В этом году Лунин играл только в играх Кубка Испании. Таких матчей было 2.

Поединок Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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