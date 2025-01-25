Реал против аутсайдера лиги. Сыграет ли Лунин?

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура Ла Лиги против "Вальядолида". Игрок останется в запасе.

В этом году Лунин играл только в играх Кубка Испании. Таких матчей было 2.

Поединок Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.