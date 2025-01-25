Реал против аутсайдера лиги. Сыграет ли Лунин?
Почему бы не дать сыграть?
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды на матч 21-го тура Ла Лиги против "Вальядолида". Игрок останется в запасе.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 25, 2025
???? @realvalladolid @UnicajaBanco pic.twitter.com/VEiyS8hZkf
В этом году Лунин играл только в играх Кубка Испании. Таких матчей было 2.
Поединок Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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