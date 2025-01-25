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Бенфика получила 3 ​​мяча в Риу-Майоре, у Трубина 0 сейвов. Оценки украинца за матч

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Анатолий и Антониу Силва – худшие футболисты встречи

Бенфика получила 3 ​​мяча в Риу-Майоре, у Трубина 0 сейвов. Оценки украинца за матч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 19-м туре Примейры "Бенфика" в Риу-Майоре уступила "Каза Пии" (1:3). Анхель Ди Мария уже на 14-й минуте реализовал пенальти, но еще до перерыва Кассиано сравнял счет, а во втором тайме Нуну Морейра вывел "гусей" вперед. В компенсированное время Жереми Ливолан забил третий мяч лиссабонскому гранду.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия Анатолия Трубина на 5,2 и 5,8 баллов. Вратарь осуществил 31 касание, 85% точных пасов, 3 длинные точные передачи. Кипер не сделал ни одного сейва и все три удара "Каза Пии" в створ оказались результативными. Только его партнер по команде Антониу Силва получил оценки ещё хуже среди всех выходивших на поле футболистов (4,9 и 5,7).

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"Орлы" проиграли третий раз за последние 4 тура. Пока "красные" остаются вторыми (41 пункт), а 2 февраля поедут в Амадору к "Эштреле".

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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