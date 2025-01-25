Бенфика получила 3 мяча в Риу-Майоре, у Трубина 0 сейвов. Оценки украинца за матч
Анатолий и Антониу Силва – худшие футболисты встречи
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 19-м туре Примейры "Бенфика" в Риу-Майоре уступила "Каза Пии" (1:3). Анхель Ди Мария уже на 14-й минуте реализовал пенальти, но еще до перерыва Кассиано сравнял счет, а во втором тайме Нуну Морейра вывел "гусей" вперед. В компенсированное время Жереми Ливолан забил третий мяч лиссабонскому гранду.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили действия Анатолия Трубина на 5,2 и 5,8 баллов. Вратарь осуществил 31 касание, 85% точных пасов, 3 длинные точные передачи. Кипер не сделал ни одного сейва и все три удара "Каза Пии" в створ оказались результативными. Только его партнер по команде Антониу Силва получил оценки ещё хуже среди всех выходивших на поле футболистов (4,9 и 5,7).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Орлы" проиграли третий раз за последние 4 тура. Пока "красные" остаются вторыми (41 пункт), а 2 февраля поедут в Амадору к "Эштреле".
Популярное сейчас
- Жена игрока сборной Украины подала на развод
- Игорь Бурбас рассказал, какую зарплату получает Шевченко в УАФ
- Не потянули запросы Динамо. Трансфер Бущана в Саудовскую Аравию может сорваться
- Миколенко рассказал, что вызывает самый большой стресс в Англии все 3 года после его трансфера
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело