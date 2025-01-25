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Официально. Русин перешел в хорватский гранд

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Официально. Русин перешел в хорватский гранд

Хайдук

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Украинский нападающий Назарий Русин на правах аренды перешел из английского "Сандерленда" в хорватский "Хайдук" (Сплит). Об этом сообщает новый клуб футболиста.

26-летний Русин будет выступать за "Хайдук" до конца текущего сезона. Назарий выбрал себе 77-й номер.

У хорватского клуба есть опция выкупа.

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"Для каждого футболиста честь быть частью такого великого клуба, как "Хайдук". Я хотел бы поблагодарить руководство "Сандерленда" и "Хайдука" за профессионализм, который они продемонстрировали во время этого трансфера, и за то, что они встретили меня. Не могу дождаться, чтобы сыграть перед легендарными болельщиками "Хайдука" и помочь команде достичь целей этого сезона", - сказал Русин после подписания контракта.

В этом сезоне Русин сыграл за "Сандерленд" 10 матчей. Еще 2 игры, 1 гол и 1 ассист имеет в активе за "Сандерленд" U21.

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Хайдук (Сплит) Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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