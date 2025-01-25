Британский журналист: Не думаю, что Зинченко сыграл бы ключевую роль для выигрыша трофея

Чарльз Уоттс комментирует вероятный уход Александра Зинченко из "Арсенала".

"Он чувствует, что является одним из многих игроков в команде, и я не хочу, чтобы кто-то покинул клуб. Но считаю, что Зинченко – это тот игрок, без которого мы могли бы справиться. Я знаю, что это безумие, что он уйдет, так и не сыграв на позиции "восьмерки" в составе "Арсенала". Но я не сильно разочарован”.

Читайте также Найдена замена Зинченко? Главный тренера Арсенала определился с новой трансферной целью клуба

"Да, было бы неплохо на каком-то этапе увидеть его на этой позиции. Но я не опустошен из-за этого. Потому что не думаю, что он сыграл бы какую-то ключевую роль для выигрыша того или иного трофея", – признался Уоттс.

Ранее аккаунт Х Hand of Ozil сообщал, что "Интер" предложил "канонирам" взять украинца в аренду до завершения сезона без права выкупа, но лондонский клуб отказал, потому что заинтересован в продаже.