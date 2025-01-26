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В январе Трубин уже пропустил 11 голов – больше, чем за предыдущие 3 месяца

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Трудный старт года для Анатолия

В январе Трубин уже пропустил 11 голов – больше, чем за предыдущие 3 месяца

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 19-м туре Примейры "Бенфика" проиграла "Каза Пии" 1:3, а несколько дней назад уступила "Барселоне" в результативном триллере в рамках Лиги чемпионов (4:5).

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Ранее украинцу также забивали футболисты "Браги" в чемпионате (1:2) и "Спортинга" в финале Кубка лиги (1:1, пенальти 7:6). В шести встречах 2025 года экс-кипер "Шахтера" пропустил 11 голов, а в четырех поединках не сделал ни одного сейва.

В период с октября по декабрь Анатолий сыграл в составе "орлов" 14 матчей и 10 раз доставал мяч из своих ворот.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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