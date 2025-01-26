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Жирона сыграет в гостях против Райо. Выйдет ли Цыганков в старте?

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Может быть четвертый подряд поединок украинца после травмы

Жирона сыграет в гостях против Райо. Выйдет ли Цыганков в старте?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 21 тура испанского чемпионата "Райо Вальекано" сыграет против "Жироны". В стартовом составе каталонцев не нашлось места Виктору Цыганкову.

Украинец начнет этот матч со скамейки для запасных. Последние два поединка он играл в основе.

В конце прошлого года Цыганков восстановился от травмы. С этого момента провел три встречи, в которых оформил один ассист. В общей сложности на его счету три результативных действия (1+2) за девять поединков текущего чемпионата.

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Перед этим поединком “Райо” занимает 12 место в Ла Лаге, а “Жирона” идет на восьмой позиции. Разрыв между командами составляет два очка.

Поединок стартует в 15:00.

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Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Максим Кучер
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