Рома сыграет на выезде в Удине: выйдет ли Довбик в старте?
Соперник-сосед в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22 тура чемпионата Италии "Удинезе" дома примет "Рому". Украинский форвард Артём Довбик выйдет в стартовом составе своей команды.
???? La nostra formazione per #UdineseRoma!— AS Roma (@OfficialASRoma) January 26, 2025
???? DAJE ROMA DAJE! ????#ASRoma pic.twitter.com/RaUiaVVbBl
Восьмой раз подряд нападающий появится с первых минут. За семь предыдущих поединков он забил четыре гола и оформил два ассиста.
Перед этой встречей “Рома” занимает девятое место в Серии А, а “Удинезе” идет десятым. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.
Поединок начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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