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Рома сыграет на выезде в Удине: выйдет ли Довбик в старте?

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Рома сыграет на выезде в Удине: выйдет ли Довбик в старте?

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 22 тура чемпионата Италии "Удинезе" дома примет "Рому". Украинский форвард Артём Довбик выйдет в стартовом составе своей команды.

Восьмой раз подряд нападающий появится с первых минут. За семь предыдущих поединков он забил четыре гола и оформил два ассиста.

Перед этой встречей “Рома” занимает девятое место в Серии А, а “Удинезе” идет десятым. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

Поединок начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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