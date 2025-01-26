Рома сыграет на выезде в Удине: выйдет ли Довбик в старте?

В матче 22 тура чемпионата Италии "Удинезе" дома примет "Рому". Украинский форвард Артём Довбик выйдет в стартовом составе своей команды.

Восьмой раз подряд нападающий появится с первых минут. За семь предыдущих поединков он забил четыре гола и оформил два ассиста.

Перед этой встречей “Рома” занимает девятое место в Серии А, а “Удинезе” идет десятым. Разрыв между командами составляет один зачетный пункт.

Поединок начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.