Русин: Я не могу дождаться, чтобы сыграть перед легендарными болельщиками Хайдука

Украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал свой переход в “Хайдук”.

“Для каждого футболиста большая честь быть частью такого большого клуба, как “Хайдук”. Я хотел бы поблагодарить руководство "Сандерленда" и "Хайдука" за профессионализм, проявленный во время этого трансфера, и за то, что они пошли мне навстречу.

Я не могу дождаться, чтобы сыграть перед легендарными болельщиками Хайдука и помочь команде достичь поставленных целей на этот сезон”, – сказал Русин.