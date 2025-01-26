Русин: Я не могу дождаться, чтобы сыграть перед легендарными болельщиками Хайдука
Рад быть частью большого клуба
Фото: ФК Хайдук
Украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал свой переход в “Хайдук”.
“Для каждого футболиста большая честь быть частью такого большого клуба, как “Хайдук”. Я хотел бы поблагодарить руководство "Сандерленда" и "Хайдука" за профессионализм, проявленный во время этого трансфера, и за то, что они пошли мне навстречу.
Я не могу дождаться, чтобы сыграть перед легендарными болельщиками Хайдука и помочь команде достичь поставленных целей на этот сезон”, – сказал Русин.
Нападающий присоединился к хорватской команде на правах аренды к концу сезона. В контракте предусмотрена опция выкупа футболиста у Сандерленда.
"Хайдук" находится на первом месте чемпионата Хорватии: у команды одинаковое количество очков с "Риекой". Следующий матч "белые" проведут сегодня против "Белупо".
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