Вышел не на фарт. Обнародованы оценки Цыганкова за матч Ла Лиги
У Жироны что-то пошло не так
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче команды против "Райо Вальекано" (1:2) в рамках 21-го тура Ла Лиги.
Виктор вышел на смену на 79-й минуте. Интересно, что на этот момент "Жирона" побеждала 1:0, однако далее мгновенно дважды пропустила - на 80-й и 83-й минутах. В итоге – поражение 1:2.
За предоставленное игровое время Цыганков выполнил 4 точные пассы из 6-ти, 1 удачный лонгбол, выиграл все 3 единоборства, заработал фол и перехватил мяч.
Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в среднем 6,1 и 6,6 баллов соответственно.
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