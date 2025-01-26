Вышел не на фарт. Обнародованы оценки Цыганкова за матч Ла Лиги

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче команды против "Райо Вальекано" (1:2) в рамках 21-го тура Ла Лиги.

Виктор вышел на смену на 79-й минуте. Интересно, что на этот момент "Жирона" побеждала 1:0, однако далее мгновенно дважды пропустила - на 80-й и 83-й минутах. В итоге – поражение 1:2.

За предоставленное игровое время Цыганков выполнил 4 точные пассы из 6-ти, 1 удачный лонгбол, выиграл все 3 единоборства, заработал фол и перехватил мяч.

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в среднем 6,1 и 6,6 баллов соответственно.