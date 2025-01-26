Довбик забил гол в третьем матче Серии А подряд. ВИДЕО
Неудержимый
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился голом в ворота "Удинезе" в рамках матча 22-го тура Серии А.
На 64-й минуте Артем реализовал пенальти. Он пробил в правый нижний угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.
Таким образом, Довбик отмечается в третьем матче подряд в рамках Серии А. В целом, это его 12-й гол в сезоне.
По состоянию на сейчас "Рома" ведет со счетом 2:1. До этого в первом тайме забил Лукка, а во втором тайме - Пеллегрини (с пенальти).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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