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Довбик забил гол в третьем матче Серии А подряд. ВИДЕО

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Довбик забил гол в третьем матче Серии А подряд. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отметился голом в ворота "Удинезе" в рамках матча 22-го тура Серии А.

На 64-й минуте Артем реализовал пенальти. Он пробил в правый нижний угол, а голкипер прыгнул в противоположную сторону.

Таким образом, Довбик отмечается в третьем матче подряд в рамках Серии А. В целом, это его 12-й гол в сезоне.

По состоянию на сейчас "Рома" ведет со счетом 2:1. До этого в первом тайме забил Лукка, а во втором тайме - Пеллегрини (с пенальти).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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