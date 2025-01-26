Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отыграл 81 минуту против "Удинезе" в рамках 22-го тура Серии А. Его команда победила со счетом 2:1.

Успешный результат "Роме" обеспечил именно Артем. На 64-й минуте он реализовал пенальти, выведя команду вперед. В этой игре Довбик отдал 82% точных пасов, выиграл одно единоборство из 2-х, сфолил, заработал нарушение на себе, 4 раза забежал в офсайд и нанес 2 удара в створ ворот.

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Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу за это выступление одни из самых высоких оценок в матче - 7,1 и 7,3 соответственно.

Таким образом, Довбик отметился голом в третьем матче подряд в рамках Серии А. В целом, это его 12-й мяч в сезоне.