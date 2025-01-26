  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом
В тренде

Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом

Наши за границей

Принес победу

Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик отыграл 81 минуту против "Удинезе" в рамках 22-го тура Серии А. Его команда победила со счетом 2:1.

Успешный результат "Роме" обеспечил именно Артем. На 64-й минуте он реализовал пенальти, выведя команду вперед. В этой игре Довбик отдал 82% точных пасов, выиграл одно единоборство из 2-х, сфолил, заработал нарушение на себе, 4 раза забежал в офсайд и нанес 2 удара в створ ворот.

Читайте такжеДовбик забил гол в третьем матче Серии А подряд. ВИДЕО

Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore поставили украинцу за это выступление одни из самых высоких оценок в матче - 7,1 и 7,3 соответственно.

Таким образом, Довбик отметился голом в третьем матче подряд в рамках Серии А. В целом, это его 12-й мяч в сезоне.

По теме
yellow-arrow
Хайдук будет играть матч ХФЛ. Увидим ли дебют Русина на второй день после перехода?
yellow-arrow
Егор Ярмолюк вышел на 15 минут в матче против Кристал Пэлас. Оценки от статистических порталов
yellow-arrow
АПЛ. Варди затягивает Тоттенхэм в борьбу за выживание, а Брентфорд Ярмолюка едва выдерживает давление Селхерст Парк
Артем Довбик Рома (Италия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости