  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Егор Ярмолюк вышел на 15 минут в матче против Кристал Пэлас. Оценки от статистических порталов
В тренде

Егор Ярмолюк вышел на 15 минут в матче против Кристал Пэлас. Оценки от статистических порталов

Наши за границей

Украинец получил несколько минут

Егор Ярмолюк вышел на 15 минут в матче против Кристал Пэлас. Оценки от статистических порталов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" Егор Ярмолюк вышел на 84-й минуте при счёте 2:0 в пользу его клуба.

Правда, спустя минуту после выхода команда украинца пропустила от дебютанта "орлов" Эссе.

Егор Ярмолюк сделал 3 касания и выиграл одну из двух дуэлей

Оценки от WhoScored – 6,0 баллов

Егор Ярмолюк вышел на 15 минут в матче против Кристал Пэлас. Оценки от статистических порталов - изображение 1

Оценки от SofaScored – 6,4 балла

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч "Кристал Пэлас" - Брентфорд" закончился со счётом 1:2.

В турнирной таблице "Брентфорд" занимает 11-е место с 31-м баллом.

По теме
yellow-arrow
Хайдук будет играть матч ХФЛ. Увидим ли дебют Русина на второй день после перехода?
yellow-arrow
Известны оценки Довбика за матч против Удинезе, в котором он отметился голом
yellow-arrow
АПЛ. Варди затягивает Тоттенхэм в борьбу за выживание, а Брентфорд Ярмолюка едва выдерживает давление Селхерст Парк
Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости