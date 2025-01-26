Егор Ярмолюк вышел на 15 минут в матче против Кристал Пэлас. Оценки от статистических порталов
Украинец получил несколько минут
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче "Кристал Пэлас" - "Брентфорд" Егор Ярмолюк вышел на 84-й минуте при счёте 2:0 в пользу его клуба.
Правда, спустя минуту после выхода команда украинца пропустила от дебютанта "орлов" Эссе.
Егор Ярмолюк сделал 3 касания и выиграл одну из двух дуэлей
Оценки от WhoScored – 6,0 баллов
Оценки от SofaScored – 6,4 балла
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Матч "Кристал Пэлас" - Брентфорд" закончился со счётом 1:2.
В турнирной таблице "Брентфорд" занимает 11-е место с 31-м баллом.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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