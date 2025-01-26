Хайдук будет играть матч ХФЛ. Увидим ли дебют Русина на второй день после перехода?
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Фото: Хайдук
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин не попал в заявку команды на матч 19-го тура ХФЛ против "Белупо".
Напомним, украинец только вчера присоединился к "Хайдуку" на правах полугодовой аренды из "Сандерленда".
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В этом сезоне Русин сыграл за английский клуб 10 матчей. Еще 2 игры, 1 гол и 1 ассист имеет в активе за "Сандерленд" U21.
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Источник:Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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