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Последний раз забивал именно этой команде. Выйдет ли со старта Олимпиакоса Яремчук?

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Очередной матч чемпионата

Последний раз забивал именно этой команде. Выйдет ли со старта Олимпиакоса Яремчук?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Олимпиакоса" Роман Яремчук продолжает выполнять роль запасного форварда. 29-летний футболист оказался на скамейке запасных в матче против "Панатинаикоса" в рамках 20-го тура Суперлиги Греции.

Напомним, именно в воротах этой команды Яремчук в последний раз отмечался голом. Это было 15-го января в Кубке Греции.

Поединок "Олимпиакос" - "Панатинаикос" начнется в 20:30 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.slgr.gr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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