Последний раз забивал именно этой команде. Выйдет ли со старта Олимпиакоса Яремчук?
Очередной матч чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский игрок "Олимпиакоса" Роман Яремчук продолжает выполнять роль запасного форварда. 29-летний футболист оказался на скамейке запасных в матче против "Панатинаикоса" в рамках 20-го тура Суперлиги Греции.
Напомним, именно в воротах этой команды Яремчук в последний раз отмечался голом. Это было 15-го января в Кубке Греции.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/YOLxvHNkXt— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 26, 2025
Поединок "Олимпиакос" - "Панатинаикос" начнется в 20:30 по киевскому времени.
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