Последний раз забивал именно этой команде. Выйдет ли со старта Олимпиакоса Яремчук?

Украинский игрок "Олимпиакоса" Роман Яремчук продолжает выполнять роль запасного форварда. 29-летний футболист оказался на скамейке запасных в матче против "Панатинаикоса" в рамках 20-го тура Суперлиги Греции.

Напомним, именно в воротах этой команды Яремчук в последний раз отмечался голом. Это было 15-го января в Кубке Греции.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Panathinaikos is powered by