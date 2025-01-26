"Это был наш план". Довбик прокомментировал исполнение Ромой пенальти
Одиннадцатиметровые принесли 3 очка в матче с Удинезе
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Артем Довбик рассказал, почему в матче с "Удинезе" второй пенальти исполнял именно он. Напомним, римляне победили со счетом 2:1 благодаря реализованным одиннадцатиметровым ударам Пеллегрини и Довбика.
- Что ты подумал, когда Пеллегрини передал тебе мяч, чтобы исполнить пенальти?
- Это был наш план с Пеллегрини, когда он дал мне исполнить второй пенальти. Так мы хотели несколько понервничать вратаря соперников. И этот план прекрасно сработал. Я очень рад, эти три очка были действительно важными для нас.
- Сколько бы ты хотел забить голов?
- Надеюсь, что много. Надеюсь, что Пеллегрини также много сделает. Я стараюсь просто помогать своим партнерам по команде, но эти три очка важны для нас.
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