"Это был наш план". Довбик прокомментировал исполнение Ромой пенальти

Нападающий "Ромы" Артем Довбик рассказал, почему в матче с "Удинезе" второй пенальти исполнял именно он. Напомним, римляне победили со счетом 2:1 благодаря реализованным одиннадцатиметровым ударам Пеллегрини и Довбика.

- Что ты подумал, когда Пеллегрини передал тебе мяч, чтобы исполнить пенальти?

- Это был наш план с Пеллегрини, когда он дал мне исполнить второй пенальти. Так мы хотели несколько понервничать вратаря соперников. И этот план прекрасно сработал. Я очень рад, эти три очка были действительно важными для нас.

- Сколько бы ты хотел забить голов?

- Надеюсь, что много. Надеюсь, что Пеллегрини также много сделает. Я стараюсь просто помогать своим партнерам по команде, но эти три очка важны для нас.