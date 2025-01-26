"Он не виноват": журналисты A Bola считают, что Трубин не мог предотвратить голевые атаки Каза Пии
Для украинца была непростая неделя
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"Бенфика" в 19-м туре португальского первенства уступила "Каза Пии" (1:3). Журналисты A Bola утверждают, что Анатолий Трубин не виноват ни в одном пропущенном мяче.
"На 31-й минуте он быстро бросился в ноги Кассиано и решил проблему. Затем он вытянулся в прыжке, чтобы отразить удар бразильца, но не имел никаких шансов предотвратить гол. Во втором и третьем голах он также не виноват", – убеждены португальские журналисты.
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В двух последних встречах "орлов" украинец пропустил 8 мячей, а в четырех из предыдущих шести поединков не совершил ни одного сейва.
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Источник:A Bola
Опубликовал: Александр Симченко
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