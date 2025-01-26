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Забарный – о разгроме Ноттингема: Этот матч – пример настоящего единства

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Украинец прокомментировал очередную викторию команды

Забарный – о разгроме Ноттингема: Этот матч – пример настоящего единства

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Борнмута" Илья Забарный кратко оценил победу над "Ноттингем Форест" (5:0).

"Этот матч – пример настоящего единства. Один за всех, все за одного", – написал украинец на своей странице в Instagram.

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Уже 1 февраля "вишни" будут принимать "Ливерпуль". В текущем сезоне АПЛ экс-футболист "Динамо" сыграл 23 встречи и получил 3 желтые карточки. Начиная с мая прошлого года, Илья пропустил только один официальный поединок коллектива. Речь идет о матче 1/32 финала Кубка лиги против "Вест Хэма" (0:1).

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Борнмут Илья Забарный
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Источник:
illiazabarnyi
Опубликовал: Александр Симченко
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