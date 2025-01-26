Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче против "Панатинаикоса" (1:1) в рамках 20-го тура Суперлиги Греции. Его команда весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил и игрок соперника, но это произошло уже в компенсированное время.

Рома вышел на поле на 87-й минуте. За это время успел 6 раз коснуться мяча: отдал 2 паса, пошел в обыгрыш, навесил, заработал фол и выиграл 3 единоборства.

Статистический портал Sofascore оценил выступление украинца в средние 6,5 баллов. Это был 17-й матч Яремчука за "Олимпиакос".