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Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции

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Жаль, что опять так мало времени

Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче против "Панатинаикоса" (1:1) в рамках 20-го тура Суперлиги Греции. Его команда весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил и игрок соперника, но это произошло уже в компенсированное время.

Рома вышел на поле на 87-й минуте. За это время успел 6 раз коснуться мяча: отдал 2 паса, пошел в обыгрыш, навесил, заработал фол и выиграл 3 единоборства.

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Статистический портал Sofascore оценил выступление украинца в средние 6,5 баллов. Это был 17-й матч Яремчука за "Олимпиакос".

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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