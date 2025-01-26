Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
Жаль, что опять так мало времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче против "Панатинаикоса" (1:1) в рамках 20-го тура Суперлиги Греции. Его команда весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил и игрок соперника, но это произошло уже в компенсированное время.
Рома вышел на поле на 87-й минуте. За это время успел 6 раз коснуться мяча: отдал 2 паса, пошел в обыгрыш, навесил, заработал фол и выиграл 3 единоборства.
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Статистический портал Sofascore оценил выступление украинца в средние 6,5 баллов. Это был 17-й матч Яремчука за "Олимпиакос".
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Источник:www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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