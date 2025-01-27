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Бывший форвард Ромы: Довбик выглядит хуже, чем в начале сезона. Ему всегда нужны чистые мячи

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Бывший форвард Ромы: Довбик выглядит хуже, чем в начале сезона. Ему всегда нужны чистые мячи

Фото - technogym

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Экс-нападающий "волков" Руджеро Риццытелли рассказал, что думает об украинском нападающем своей бывшей команды.

“У всех бывают затруднения в первые месяцы чемпионата, но со временем терпение заканчивается. Довбик сейчас смотрится даже хуже, чем в начале сезона. Я никогда не вижу его вовлеченным, он кажется дезориентированным и не очень внимательным к происходящему вокруг него.

Необходимость помощи Довбику со стороны его партнеров по команде? Нет, в данном случае это чушь. Если мне плохо подают, я злюсь на всех, если я вижу, что мне не дают кросс, я кричу, но иду и отбираю мяч. А тут я вижу, что Довбик всегда один. Он никогда не ждет ошибки соперника, ему всегда нужны чистые мячи. Это мелочи, которые многое значат”.

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“Я тоже мало забивал, но моих товарищей по команде вдохновляло мое отношение к делу. Любой нападающий время от времени проходит через моменты кризиса, но он должен хотя бы пытаться. Даже когда Довбик делает пассивный прессинг, он не убедителен и только тратит энергию. Если он не изменит своего отношения, его никто не спасет", – сказал Риццытелли.

Экс-форвард выступал в составе "джаллоросси" с 1988 по 1994 год (29 голов, 154 встречи).

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Источник:
La Gazetta dello Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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