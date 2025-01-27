Бывший форвард Ромы: Довбик выглядит хуже, чем в начале сезона. Ему всегда нужны чистые мячи
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Экс-нападающий "волков" Руджеро Риццытелли рассказал, что думает об украинском нападающем своей бывшей команды.
“У всех бывают затруднения в первые месяцы чемпионата, но со временем терпение заканчивается. Довбик сейчас смотрится даже хуже, чем в начале сезона. Я никогда не вижу его вовлеченным, он кажется дезориентированным и не очень внимательным к происходящему вокруг него.
Необходимость помощи Довбику со стороны его партнеров по команде? Нет, в данном случае это чушь. Если мне плохо подают, я злюсь на всех, если я вижу, что мне не дают кросс, я кричу, но иду и отбираю мяч. А тут я вижу, что Довбик всегда один. Он никогда не ждет ошибки соперника, ему всегда нужны чистые мячи. Это мелочи, которые многое значат”.
“Я тоже мало забивал, но моих товарищей по команде вдохновляло мое отношение к делу. Любой нападающий время от времени проходит через моменты кризиса, но он должен хотя бы пытаться. Даже когда Довбик делает пассивный прессинг, он не убедителен и только тратит энергию. Если он не изменит своего отношения, его никто не спасет", – сказал Риццытелли.
Экс-форвард выступал в составе "джаллоросси" с 1988 по 1994 год (29 голов, 154 встречи).
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