Бывший форвард Ромы: Довбик выглядит хуже, чем в начале сезона. Ему всегда нужны чистые мячи

Экс-нападающий "волков" Руджеро Риццытелли рассказал, что думает об украинском нападающем своей бывшей команды.

“У всех бывают затруднения в первые месяцы чемпионата, но со временем терпение заканчивается. Довбик сейчас смотрится даже хуже, чем в начале сезона. Я никогда не вижу его вовлеченным, он кажется дезориентированным и не очень внимательным к происходящему вокруг него.

Необходимость помощи Довбику со стороны его партнеров по команде? Нет, в данном случае это чушь. Если мне плохо подают, я злюсь на всех, если я вижу, что мне не дают кросс, я кричу, но иду и отбираю мяч. А тут я вижу, что Довбик всегда один. Он никогда не ждет ошибки соперника, ему всегда нужны чистые мячи. Это мелочи, которые многое значат”.