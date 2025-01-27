Беседин прокомментировал допинг-скандал с Мудриком и игру молодежи в Динамо
Нападающий высказал свое мнение
Фото: fcdynamo.com
Форвард чешского "Лишеня" желает вингеру "Челси" достойно выйти из ситуации.
"Я был в таком положении, но не знаю всех деталей. Я знаю то, что было у меня и много людей знает, как все было вообще. И в моем деле было все понятно, и то отстранение, которое мне дали минимальное, это все подтверждает. Уверен, что Мудрику помогают и окружающие его люди. И я ему желаю, чтобы он достойно вышел из этой ситуации".
Также форвард прокомментировал ставку киевлян на молодежь.
"У меня есть контакты с некоторыми футболистами "Динамо" и с тренерским штабом. Сейчас клуб выбрал такую философию, что играет молодежь, футболисты из академии. Это очень тяжелый и кропотливый труд. Конечно, на евроарене это будет сказываться. Но я считаю, что это правильно. И играют больше украинцы".
“В последнем матче с "Галатасараем" команда не растерялась и достойно закончила поединок. С каждой игрой молодые ребята будут прогрессировать и набираться опыта. Они не так выступают, как хотелось бы, но на это нужно время. У "Динамо" будет все хорошо в этом плане", – убежден Беседин.
Осенью Артем появлялся на поле только в четырех матчах в предыдущей команде.
Популярное сейчас
- Главный тренер Милана едва не подрался с игроком после матча с Пармой
- "Это был наш план". Довбик прокомментировал исполнение Ромой пенальти
- Где-то мы уже это видели. Нападающий Брайтона не попал в стартовый состав против Эвертона по удивительной причине
- Известны оценки Цыганкова и Зинченко в матчах Лиги чемпионов
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей