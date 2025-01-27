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Беседин прокомментировал допинг-скандал с Мудриком и игру молодежи в Динамо

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Нападающий высказал свое мнение

Беседин прокомментировал допинг-скандал с Мудриком и игру молодежи в Динамо

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Форвард чешского "Лишеня" желает вингеру "Челси" достойно выйти из ситуации.

"Я был в таком положении, но не знаю всех деталей. Я знаю то, что было у меня и много людей знает, как все было вообще. И в моем деле было все понятно, и то отстранение, которое мне дали минимальное, это все подтверждает. Уверен, что Мудрику помогают и окружающие его люди. И я ему желаю, чтобы он достойно вышел из этой ситуации".

Также форвард прокомментировал ставку киевлян на молодежь.

"У меня есть контакты с некоторыми футболистами "Динамо" и с тренерским штабом. Сейчас клуб выбрал такую ​​философию, что играет молодежь, футболисты из академии. Это очень тяжелый и кропотливый труд. Конечно, на евроарене это будет сказываться. Но я считаю, что это правильно. И играют больше украинцы".

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“В последнем матче с "Галатасараем" команда не растерялась и достойно закончила поединок. С каждой игрой молодые ребята будут прогрессировать и набираться опыта. Они не так выступают, как хотелось бы, но на это нужно время. У "Динамо" будет все хорошо в этом плане", – убежден Беседин.

Осенью Артем появлялся на поле только в четырех матчах в предыдущей команде.

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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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