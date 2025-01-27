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Украинский вингер может сменить клуб в Германии

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Украинец находится на просмотре в клубе 3-й Бундеслиги

Украинский вингер может сменить клуб в Германии

Фото з відкритих джерел

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18-летний левый вингер "Кельна" U-19 Никита Кривцов может сменить клубную прописку.

Как сообщает Legioners.ua, украинец находится на просмотре в клубе третьего по силе немецкого дивизиона - "Саарбрюкен". В случае подписания соглашения Никита будет выступать за дубль, а после определенной адаптации вингера будут привлекать к основной команде.

Кривцов перешел в "Кельн" из академии донецкого "Шахтера" в 2022 году. В Германии он провел 40 матчей за команду U-17, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Кельн Саарбрюкен (Германия)
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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