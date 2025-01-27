Украинский вингер может сменить клуб в Германии

18-летний левый вингер "Кельна" U-19 Никита Кривцов может сменить клубную прописку.

Как сообщает Legioners.ua, украинец находится на просмотре в клубе третьего по силе немецкого дивизиона - "Саарбрюкен". В случае подписания соглашения Никита будет выступать за дубль, а после определенной адаптации вингера будут привлекать к основной команде.

Кривцов перешел в "Кельн" из академии донецкого "Шахтера" в 2022 году. В Германии он провел 40 матчей за команду U-17, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом, согласно данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2025 года.