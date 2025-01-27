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"Иногда я даже проявляю эмоции". Довбик отреагировал на победу над Удинезе

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"Иногда я даже проявляю эмоции". Довбик отреагировал на победу над Удинезе

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Ромы" Артем Довбик в шутливой форме подвел итоги матча 22-го тура итальянской Серии против "Удинезе" (2:1).

"Важная победа на выезде. До встречи в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции. (смеется)", — написал украинец на своей странице в Instagram.

Напомним, что Довбик отличился в этой встрече вторым голом "волков", распечатав ворота соперника точным ударом с пенальти.

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Серия А Удинезе Артем Довбик Instagram
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