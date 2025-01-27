"Иногда я даже проявляю эмоции". Довбик отреагировал на победу над Удинезе

Нападающий "Ромы" Артем Довбик в шутливой форме подвел итоги матча 22-го тура итальянской Серии против "Удинезе" (2:1).

"Важная победа на выезде. До встречи в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции. (смеется)", — написал украинец на своей странице в Instagram.