"Иногда я даже проявляю эмоции". Довбик отреагировал на победу над Удинезе
Был повод
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Нападающий "Ромы" Артем Довбик в шутливой форме подвел итоги матча 22-го тура итальянской Серии против "Удинезе" (2:1).
"Важная победа на выезде. До встречи в Риме. Иногда я даже проявляю эмоции. (смеется)", — написал украинец на своей странице в Instagram.
Напомним, что Довбик отличился в этой встрече вторым голом "волков", распечатав ворота соперника точным ударом с пенальти.
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