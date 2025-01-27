Арендованный у Динамо украинец-легионер перенес операцию и пропустит как минимум месяц
Небольшой разрыв в мениске
Фото: Maccabi Haifa F.C
Украинский легионер хайфского "Маккаби" Александр Сирота перенес операцию на мениске и пропустит месяц. Так сообщают израильские СМИ, в частности, One. Арендованный у киевского "Динамо" защитник получил травму 18-го января в матче лиги, а 26-го января был прооперирован.
Как сообщает официальный сайт клуба, игроку понадобилась операция на внешнем мениске из-за небольшого разрыва. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Следует заметить, что, в зависимости от степени разрыва и других факторов, выздоровление после такой травмы может занять более месяца.
Сирота играет в аренде в "Маккаби" из "Динамо" до окончания сезона 2024/25. Он успел отыграть десять матчей в лиге, в которых забил два мяча, а также по два - в Кубке страны и в Квалификации Лиги Конференций. Из Лиги Конференций его команда вылетела, в Кубке продолжает борьбу, в лиге же занимает четвертое место, отставая от первого на десять очков.
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