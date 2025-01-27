"Это небольшой жест". Капитан Ромы объяснил решение отдать пенальти Довбику

Капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини рассказал о том, что решил отблагодарить украинца Артема Довбика за старания на поле, дав пробить пенальти в матче Серии А против "Удинезе" (2:1).

"Я должен был исполнять пенальти, но мне захотелось оставить второй Артему, потому что он принял мяч, и я видел, что он был очень заряжен, хотел взять и забить.

Он много работал для команды, а это очень важно для нас, фундаментально для нас, поэтому я думаю, что это небольшой жест, чтобы он почувствовал, что мы довольны всей той работой, которую он для нас делает, и отблагодарить его, позволив ему забить.

В том числе потому, что я был уверен, что он это сделает, я видел это по его лицу", - сказал Пеллегрини в интервью DAZN.