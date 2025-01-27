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Грозный - о переходе Сикана в Турцию: Вы думаете, что Судаков и Шапаренко не хотят играть за рубежом?

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Украинский тренер объяснил, почему форвард "Шахтера" решил сменить клуб

Грозный - о переходе Сикана в Турцию: Вы думаете, что Судаков и Шапаренко не хотят играть за рубежом?

Скріншот Megogo

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Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился своими соображениями относительно возможной мотивации перехода форварда Даниила Сикана из донецкого "Шахтера" в турецкий "Трабзонспор".

"Большинство игроков национальной сборной уже играют за пределами Украины. И те, кто играют во внутреннем первенстве, также хотят там играть. Вы думаете, что Судаков, Шапаренко, Пихаленок, Ванат и другие [не хотят играть за рубежом]?

Пример Сикана, который перешёл в Турцию, также говорит о том, что несмотря на выступления в Лиге чемпионов, он хочет стать лучшим бомбардиром в Турции. Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а Сикан хочет стать лучшим бомбардиром в Турции. Да, [будет] очень трудно, там игроки достаточно высокого уровня, но это нормальная ситуация", - считает Грозный.

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Вячеслав Грозный Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
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Источник:
Sportnews
Опубликовал: Алина Ерофеева
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