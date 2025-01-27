Грозный - о переходе Сикана в Турцию: Вы думаете, что Судаков и Шапаренко не хотят играть за рубежом?
Украинский тренер объяснил, почему форвард "Шахтера" решил сменить клуб
Скріншот Megogo
Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился своими соображениями относительно возможной мотивации перехода форварда Даниила Сикана из донецкого "Шахтера" в турецкий "Трабзонспор".
"Большинство игроков национальной сборной уже играют за пределами Украины. И те, кто играют во внутреннем первенстве, также хотят там играть. Вы думаете, что Судаков, Шапаренко, Пихаленок, Ванат и другие [не хотят играть за рубежом]?
Пример Сикана, который перешёл в Турцию, также говорит о том, что несмотря на выступления в Лиге чемпионов, он хочет стать лучшим бомбардиром в Турции. Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а Сикан хочет стать лучшим бомбардиром в Турции. Да, [будет] очень трудно, там игроки достаточно высокого уровня, но это нормальная ситуация", - считает Грозный.
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