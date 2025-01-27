Грозный - о переходе Сикана в Турцию: Вы думаете, что Судаков и Шапаренко не хотят играть за рубежом?

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился своими соображениями относительно возможной мотивации перехода форварда Даниила Сикана из донецкого "Шахтера" в турецкий "Трабзонспор".

"Большинство игроков национальной сборной уже играют за пределами Украины. И те, кто играют во внутреннем первенстве, также хотят там играть. Вы думаете, что Судаков, Шапаренко, Пихаленок, Ванат и другие [не хотят играть за рубежом]?

Пример Сикана, который перешёл в Турцию, также говорит о том, что несмотря на выступления в Лиге чемпионов, он хочет стать лучшим бомбардиром в Турции. Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а Сикан хочет стать лучшим бомбардиром в Турции. Да, [будет] очень трудно, там игроки достаточно высокого уровня, но это нормальная ситуация", - считает Грозный.