Бывший нападающий Ромы: Довбик не идиот, он знает, как делать свою работу
Мнение неравнодушного к римскому клубу человека
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Экс-нападающий итальянской "Ромы" Франческо Грациани порассуждал о перспективах украинского форварда "волков" Артема Довбика.
"Довбик - не из тех нападающих, от которых я без ума. Но надо сказать, что такой человек нуждается в поддержке команды, он получает мяч каждые 15 минут, это изнурительно для любого, и в конце концов вы рискуете впасть в депрессию. То, что он забил все эти голы в Испании, означает, что он знает, как делать свою работу, и делает ее хорошо. Его нельзя назвать идиотом. У него есть несколько оправданий, среди которых многочисленные смены тренера, но он должен делать свою часть работы.
Что украинец может улучшить? Он должен быть менее предсказуемым в штрафной, он всегда бьет левой ногой, и защитники это знают. Он должен стать более мобильным и активным, как Лукаку, когда он пасовал на всех. Но, повторюсь, это тоже проблема. С точки зрения командной динамики, они должны получить больше возможностей для помощи Довбику, чтобы он мог быть главным действующим лицом в штрафной, где он показал, что может забивать голы и в Италии.
Или поставить его в пару к другому настоящему нападающему, с которым он сможет разделить фазу атаки. Он часто оказывается один против 2-3 центральных защитников, как это случилось с ним в матче с АЗ. Артему тесно на этой позиции и ему некому отнять мяч. "Рома" должна выйти на трансферный рынок. Я думаю, например, о Пикколи, который играет за "Кальяри", но принадлежит "Аталанте". Я бы также подписал Пинамонти. Так Довбик был бы освобожден от ответственности и, я уверен, нашел бы больше пространства для ударов", - сказал Грациани в рамках интервью La Gazzetta dello Sport.
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