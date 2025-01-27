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Защитник сборной Украины близок к переходу в английский клуб

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Дело дошло до медосмотра

Защитник сборной Украины близок к переходу в английский клуб

Getty Images_

Новина українською

Защитник австрийского ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров близок к переходу в английский "Пимут Аргайл", который играет в английском Чемпионшипе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, уже в ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 3,5 года.

Сумма трансфера должна составить 2 млн евро.

В текущем сезоне Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах в которых отдал 1 ассист, а в марте прошлого года дебютировал за национальную сборную Украины.

"Плимут Аргайл" борется за выживание в Чемпионшипе, занимая последнее, 24-е место в дивизионе.

Ранее была информация, что "Плимут" делал предложение по опорнику "Александрии" Ивану Калюжному, но сам игрок отказался от такого трансфера.

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Плимут Аргайл ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.01.2025 в 17:46
Дурість, напевно в Ласку не потрібний
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.01.2025 в 17:46
Дурість, напевно в Ласку не потрібний
Ответить
0
0

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