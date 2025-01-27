Защитник сборной Украины близок к переходу в английский клуб
Дело дошло до медосмотра
Getty Images_
Защитник австрийского ЛАСКа и
По информации источника, уже в ближайшее время 24-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт на 3,5 года.
Сумма трансфера должна составить 2 млн евро.
В текущем сезоне Максим Таловеров провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах в которых отдал 1 ассист, а в марте прошлого года дебютировал за национальную сборную Украины.
"Плимут Аргайл" борется за выживание в Чемпионшипе, занимая последнее, 24-е место в дивизионе.
Ранее была информация, что "Плимут" делал предложение по опорнику "Александрии" Ивану Калюжному, но
Популярное сейчас
- Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста - нардеп
- "Если до лета не будет серьезных переговоров...". Буданов сделал тревожный прогноз о войне в Украине
- Экс-тренер Днепра-1 трудоустроился в клубе Первой лиги
- Бенфика получила 3 мяча в Риу-Майоре, у Трубина 0 сейвов. Оценки украинца за матч
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Комментарии 1