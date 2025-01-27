Призрак Довбика в Алкмааре, эмоции в Удине. Наши за границей. Италия

В игровом плане за последнюю неделю Артем Довбик отступил. Шесть его предыдущих матчей во всех турнирах были несомненно положительными. С пятью голами, двумя ассистами и еще двумя участиями в голах в дерби. А вот выезды в Алкмаар и в Удине он не может занести в игровой актив. И все же в последнем забил, еще и прервав ужасные гостевые серии "Ромы".

18 матчей подряд "волки" не побеждали в гостях во всех турнирах. 18-ый состоялся как раз в Алкмааре. 13 матчей подряд они не побеждали в гостях в лиге. Эта серия также прервана победой в Удине, точно там, где побеждали в предыдущий раз на выезде. Точно с тем же счетом - 2:1, вновь с камбеком. Круг замкнулся. Возможно, начнется другой гостевой круг, успешный.

Клаудио Раньери действительно надеется, что этот гостевой успех выведет на новый путь, принесет уверенность в себе и здоровую злость, которые всегда присутствуют в матчах на "Стадио Олимпико" и которые должны присутствовать и в гостях.

В целом впервые с сентября "Рома" побеждает в двух матчах лиги подряд на всех полях. Ее показатели в лиге на всех полях в последних шести матчах - четыре победы, две ничьи. Причем ничьи качественные, в гостях с "Миланом" и "Болоньей". А Довбик забил в третьем матче лиги подряд, пусть и два из них - с пенальти. То есть в Серии А жизнь налаживается.

В игровом плане для всей "Ромы" два последних матча - отступления. Хотя Раньери считает, что в Алкмааре команда играла хорошо, держала игру в руках и проиграла лишь из-за невероятной ошибки в обороне. А в Удине остался весьма доволен вторым таймом. На самом деле уровень игры команды в обоих матчах был невысоким. Как и ее форварда.

Уж точно низким был уровень в первых таймах. Не случайно в перерыве Раньери выполнял резонансные замены. В Алкмааре - снял с игры Довбика и выпустил вместо него атакующего полузащитника Суле. В Удине - снял с игры центрального защитника и выпустил вместо него второго форварда Шомуродова. И в обоих случаях замены помогали, улучшали игру.

В Алкмааре, правда, они не улучшили результат. Даже ухудшили. С украинцем на поле команда нанесла лишь один удар по воротам. Именно он и нанес - с разворота, метров с 23-ех, низом, взятый вратарем. Также он дважды обыгрался с Дибалой на входе в штрафную, но не получил мяч. А без него "Рома" заиграла гораздо живее, динамичнее, но не забила и пропустила в контратаке.

В Удине же она в первом тайме стерильно владела мячом (63 процента), мало создавая. Пропустила в раздевалку. А вот во втором уже не пыталась владеть (40 процентов), не пыталась комбинировать. Играла предельно просто - банально забрасывала длинные мячи на двух высоких таранных форвардов - Довбика и Шомуродова. Но ведь сработало, принесло камбек.

Насколько важным был этот результат - показывала бурная радость Довбика при голе. Совершенно несвойственная ему, постоянно обвиняемому в апатичном, лишенном эмоций поведении. После матча в соцсетях он даже сам посмеялся над собой, поместив фото своей бурной радости и подписав: "Иногда даже я проявляю эмоции".

Опасные моменты с участием Довбика в Алкмааре описаны выше. Но более он был заметен боданиями с защитниками. Уже на 19-ой минуте режиссеры трансляции показали нарезку из таких. Сразу после его удара локтем в лицо сопернику, вызвавшего кровотечение у того и желтую карточку украинцу.

Раньери объяснил его замену в перерыве именно желтой карточкой и стыками с защитниками. Сообщив, что даже четвертый арбитр обратился к нему в середине первого тайма с просьбой повлиять на своего форварда, успокоить его, но Довбик продолжал играть жестко и серьезно рисковал быть удаленным с поля, потому тренер и заменил его.

Касаний же мяча за тайм у него было лишь восемь (ни одного - в штрафной площадке соперника), передач - три. Где он отметился - это в своей штрафной площадке, четырежды выбив оттуда мяч при "стандартах", то есть помогая в обороне. Но еще этого не хватало - его уже называют опорником, видя его стиль игры, не хватало, чтобы начали называть центральным защитником.

В Удине Артем уже действовал гораздо спокойнее. И гораздо ближе к атаке. Коснулся мяча в штрафной соперника шесть раз - лучший на поле. Прорвался туда, получив скидку от Шомуродова, и пробивал. Пусть и вышло слабо и в руки вратарю. Сбросил под дальний удар Ренша, который вратарь еле отбил. Отдал пас на фланге, далее навесили, и Писилли замкнул головой чуть неточно.

Он поучаствовал во втором голе дважды. Вначале в центре поля отдал мяч левее Шомуродову, что запустило динамичную атаку, Эльдор забросил в штрафную, а там сбили Эль-Шаарави. И этот пенальти реализовал именно украинец, разведя мяч и вратаря по углам.

После матча Артем рассказал, что специально договорился с капитаном Лоренцо Пеллегрини о том, что каждый пробьет по пенальти, чтобы запутать вратаря.

Следует повторить - уровень игры и там не был высоким. Ни команды, ни форварда. Довбик вновь был изолирован, вновь не получал помощи ни в прессинге, ни с мячом. Длинные мячи он проигрывал защитникам, "кроссы" с флангов не получал, а когда получил и забил - оказался офсайд. Один из четырех его офсайдов в матче. Но главное - гол и победа.

Оценки от итальянской прессы за Алкмаар - плохие "5". Худшие в команде, но обычно еще два-три игрока "Ромы" получали такие. Иногда ставили "4.5" или "5.5". Артема называли изолированным, "привидением", "рыбой на суше", отмечали его бодание с защитниками, желтую карточку, а замену называли абсолютно заслуженной.

Оценки за Удине - уже хорошие "6.5". Еще несколько игроков "Ромы" получали такие же, иногда кто-то один - больше. А иногда даже сам Артем получал "7" (Tuttosport). Говорили о его изолированности и отсутствии помощи команды, но и о его стараниях, работе. И подчеркивали, насколько выход Шомуродова помог ему. Говорили о хладнокровии при пенальти.

Следующий матч "Ромы" - в четверг в Лиге Европы дома против немецкого "Айнтрахта".

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