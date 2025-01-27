Зинченко нанял агента в Германии, - источник
Все-таки Германия?
Marca
Украинский защитник "
Как сообщает испанский журналист Рубен Урия в одном из своих стримов, это связано с тем, что футболист хочет покинуть свой нынешний клуб.
Напомним, что в последнее время СМИ активно пишут об интересе к Зинченко дортмундской "Боруссии". Также в Испании украинцем якобы интересуется "Атлетико".
В этом сезоне 28-летний Александр Зинченко провел 13 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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oda1979 (Запорожье)
27.01.2025 в 21:08
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