Зинченко нанял агента в Германии, - источник

Украинский защитник " Арсенала " Алесандр Зинченко нанял немецкого агента, чтобы перейти в другой клуб.

Как сообщает испанский журналист Рубен Урия в одном из своих стримов, это связано с тем, что футболист хочет покинуть свой нынешний клуб.

Напомним, что в последнее время СМИ активно пишут об интересе к Зинченко дортмундской "Боруссии". Также в Испании украинцем якобы интересуется "Атлетико".

В этом сезоне 28-летний Александр Зинченко провел 13 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.