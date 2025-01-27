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Зинченко нанял агента в Германии, - источник

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Обновлено

Все-таки Германия?

Зинченко нанял агента в Германии, - источник

Marca

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Алесандр Зинченко нанял немецкого агента, чтобы перейти в другой клуб.

Как сообщает испанский журналист Рубен Урия в одном из своих стримов, это связано с тем, что футболист хочет покинуть свой нынешний клуб.

Напомним, что в последнее время СМИ активно пишут об интересе к Зинченко дортмундской "Боруссии". Также в Испании украинцем якобы интересуется "Атлетико".

В этом сезоне 28-летний Александр Зинченко провел 13 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Атлетико (Мадрид) Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.01.2025 в 21:08
В Дортмунде с опорниками беда
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.01.2025 в 21:08
В Дортмунде с опорниками беда
Ответить
0
0

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