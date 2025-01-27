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Политическая история, связанная с россиянами. Версия журналиста, почему Русин не заиграл в Сандерленде

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Украинец отправился в аренду в Хайдук

Политическая история, связанная с россиянами. Версия журналиста, почему Русин не заиграл в Сандерленде

twitter.com/SunderlandAFC

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганик высказал свою версию, почему украинский форвард "Сандерленда" Назарий Русин так и не заиграл за английскую команду.

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"Насколько я понимаю, в "Сандерленде" у него произошла не футбольная история. Политическая. Русин выступил в поддержку Украины, это не понравилось президенту клуба, который то лоялен к россиянам, или вообще россиянин.

Сложилась такая история, что Назария не имел особых шансов. Иногда политика оказывает серьезное влияние. Это все рассказал сам Назарий своим близким и друзьям", – рассказал Цыганык.

Напомним, что 26-летний Русин на днях на правах аренды перешел в хорватский "Хайдук", где будет играть до конца сезона.

В этом сезоне украинец сыграл за "Сандерленд" 10 матчей. Еще 2 игры, 1 гол и 1 ассист он имеет в активе за "Сандерленд" U21.

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Хайдук (Сплит) Игорь Цыганык Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
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