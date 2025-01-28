Атлетико хочет сбить цену на Зинченко и готов ждать до лета
Арсенал хочет получить за украинца 20 млн евро
коллаж из соцсетей
"Атлетико" продолжает проявлять интерес к украинском защитнику "Арсенала" Александру Зинченко.
Но, как сообщает El Gol Digital, в этой истории не все так просто, и многое упирается в цену на игрока.
Как пишет издание, "канониры" хотят получить за Алекса 20 млн евро, но вот "Атлетико" , в свою очередь, не готов сейчас платить такую сумму.
Испанский клуб готов выложить за игрока 10 млн и добавить еще 5 в качестве возможных бонусов.
В итоге, как пишет издание, дело идет к тому, что "матрасники" не будут активничать в этом направлении в зимнее трансферное окно, а дождутся лета. Тогда по контракту Зинченко с "Арсеналом" останется всего год, цена на украинца снизиться и "Атлетико" будет легче договориться по этому трансферу.
Напомним, что по данным СМИ активный интерес к к украинцу также проявляет дортмундская "Боруссия".
В текущем сезоне 28-летний Александр Зинченко провел 13 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью
- "Не соответствует действительности", - ГУР опровергает скандальное якобы заявление Буданова
- Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста - нардеп
- Яремчук принял участие в запальном матче Суперлиги Греции
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки