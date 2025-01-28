Атлетико хочет сбить цену на Зинченко и готов ждать до лета

"Атлетико" продолжает проявлять интерес к украинском защитнику "Арсенала" Александру Зинченко.

Но, как сообщает El Gol Digital, в этой истории не все так просто, и многое упирается в цену на игрока.

Как пишет издание, "канониры" хотят получить за Алекса 20 млн евро, но вот "Атлетико" , в свою очередь, не готов сейчас платить такую сумму.

Испанский клуб готов выложить за игрока 10 млн и добавить еще 5 в качестве возможных бонусов.

В итоге, как пишет издание, дело идет к тому, что "матрасники" не будут активничать в этом направлении в зимнее трансферное окно, а дождутся лета. Тогда по контракту Зинченко с "Арсеналом" останется всего год, цена на украинца снизиться и "Атлетико" будет легче договориться по этому трансферу.

Напомним, что по данным СМИ активный интерес к к украинцу также проявляет дортмундская "Боруссия".

В текущем сезоне 28-летний Александр Зинченко провел 13 игр в составе "Арсенала" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.