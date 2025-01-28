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Деньги - не проблема. Ньюкасл летом поборется за Забарного

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Долгосрочная инвестиция на позицию центрбека

Деньги - не проблема. Ньюкасл летом поборется за Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" сохраняет интерес к украинскому защитнику "Борнмута" Илье Забарному, сообщает Inews.co.uk.

По данным издания, в "Ньюкасле" видят в 22-летнем украинце долгосрочную перспективу на данной позиции.

Впрочем, также отмечается, что этой зимой "Ньюкасл" не будет делать больших вложений, поэтому в переговоры по Илье клуб будет вступать уже летом.

Также не должна стать проблемой и цена за игрока, которую захочет получить "Борнмут", так как у "Ньюкасла" одни из самых богатых владельцев в мировом футболе.

В этом сезоне Забарный сыграл в 23 матчах в АПЛ без результативных действий. Контракт украинского с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Текущая стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 38 миллионов евро.

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Ньюкасл Борнмут Илья Забарный
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Источник:
inews
Опубликовал: Михаил Черныш
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