Деньги - не проблема. Ньюкасл летом поборется за Забарного

" Ньюкасл " сохраняет интерес к украинскому защитнику "Борнмута" Илье Забарному, сообщает Inews.co.uk.

По данным издания, в "Ньюкасле" видят в 22-летнем украинце долгосрочную перспективу на данной позиции.

Впрочем, также отмечается, что этой зимой "Ньюкасл" не будет делать больших вложений, поэтому в переговоры по Илье клуб будет вступать уже летом.

Также не должна стать проблемой и цена за игрока, которую захочет получить "Борнмут", так как у "Ньюкасла" одни из самых богатых владельцев в мировом футболе.

В этом сезоне Забарный сыграл в 23 матчах в АПЛ без результативных действий. Контракт украинского с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Текущая стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 38 миллионов евро.