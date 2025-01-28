Деньги - не проблема. Ньюкасл летом поборется за Забарного
Долгосрочная инвестиция на позицию центрбека
Getty Images / Global Images Ukraine
"
По данным издания, в "Ньюкасле" видят в 22-летнем украинце долгосрочную перспективу на данной позиции.
Впрочем, также отмечается, что этой зимой "Ньюкасл" не будет делать больших вложений, поэтому в переговоры по Илье клуб будет вступать уже летом.
Также не должна стать проблемой и цена за игрока, которую захочет получить "Борнмут", так как у "Ньюкасла" одни из самых богатых владельцев в мировом футболе.
В этом сезоне Забарный сыграл в 23 матчах в АПЛ без результативных действий. Контракт украинского с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Текущая стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 38 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Минай определился с главным кандидатом на пост главного тренера
- Журналист: Металлист продал 18-летнего хавбека в Болонью
- Заявление Буданова о якобы угрозе существования Украины вырвано из контекста - нардеп
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?