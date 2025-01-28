Ди Марцио: Яремчук может перейти в стан аутсайдера Серии А

Как сообщил в ночь с понедельника на вторник известный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио, Роман Яремчук может в ближайшее время покинуть "Олимпиакос" и перейти в "Венецию". Переговоры между клубами в разгаре. Речь об аренде до окончания сезона. Форвард сборной Украины может принять решение уже во вторник.

Согласно сообщению Ди Марцио, "Венеция" очень близка к продаже своего ведущего форварда Йоэля Похьянпало в "Палермо". В понедельник в домашнем матче против "Вероны" (1:1) он был заменен и в слезах прощался с болельщиками. Ему ищут замену, причем, возможно, двух игроков. Одним из них может стать Яремчук - "сюрпризное", по словам Ди Марцио, имя.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за "Олимпиакос" во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча. Лишь в двух из этих матчей он играл с первых минут. В воскресенье он вышел на замену на 87-ой минуте матча лиги против "Панатинаикоса" (1:1).

"Венеция" - новичок Серии А. После 22-ух туров она находится на предпоследнем, 19-ом месте, отставая от 16-го, 17-го (на этих местах остаются в лиге) и 18-го (первое место в зоне вылета) на четыре очка и опережая 20-ое на три. В последних восьми турах она однажды победила, дважды проиграла ("Интеру" и "Наполи" со счетом 0:1) и пять раз сыграла вничью.

Лучшим бомбардиром команды является Похьянпало с шестью голами. Вторым - центральный полузащитник Ханс Николусси Кавилья с тремя. Главный тренер - Эусебио Ди Франческо, выводивший "Рому" в полуфинал Лиги Чемпионов в сезоне 2017/18, но в сезоне 2023/24 вылетевший из Серии А с "Фрозиноне".