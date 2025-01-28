Беседин – о повышении в классе новой команды: Есть шансы занять 2-3 место и будут стыковые матчи

Экс-форвард "Динамо" готовится к новому вызову в своей карьере.

"Выбрали этот вариант, потому что прежде всего меня очень хотела эта команда, тренерский штаб, и для меня это очень важно. Были разные варианты и в высших лигах, но очень хорошо отзывалась эта команда ко мне и очень хотела, поэтому мой выбор пал именно на этот клуб.

Первая лига – да, я понимаю, но здесь с нового года новый президент. Это очень амбициозный человек, он стал приглашать новых футболистов хорошего уровня”.