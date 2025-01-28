Беседин – о повышении в классе новой команды: Есть шансы занять 2-3 место и будут стыковые матчи
Артем надеется на выход в элиту уже через несколько месяцев
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-форвард "Динамо" готовится к новому вызову в своей карьере.
"Выбрали этот вариант, потому что прежде всего меня очень хотела эта команда, тренерский штаб, и для меня это очень важно. Были разные варианты и в высших лигах, но очень хорошо отзывалась эта команда ко мне и очень хотела, поэтому мой выбор пал именно на этот клуб.
Первая лига – да, я понимаю, но здесь с нового года новый президент. Это очень амбициозный человек, он стал приглашать новых футболистов хорошего уровня”.
“Я приехал сюда – меня позвали. И они очень хотят выйти в высший дивизион на следующий сезон. Для меня это очень важно, и я не боюсь вызовов, потому я здесь.
Да, мы сейчас на 9-м месте. Будем реалистами, получить 1-е место будет очень тяжело, но есть все шансы занять 2-3 место, и там уже будут стыковые матчи и хорошие шансы выйти дальше”, – считает Беседин.
Нападающий никогда раньше не играл в низших лигах.
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