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Беседин – о повышении в классе новой команды: Есть шансы занять 2-3 место и будут стыковые матчи

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Артем надеется на выход в элиту уже через несколько месяцев

Беседин – о повышении в классе новой команды: Есть шансы занять 2-3 место и будут стыковые матчи

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" готовится к новому вызову в своей карьере.

"Выбрали этот вариант, потому что прежде всего меня очень хотела эта команда, тренерский штаб, и для меня это очень важно. Были разные варианты и в высших лигах, но очень хорошо отзывалась эта команда ко мне и очень хотела, поэтому мой выбор пал именно на этот клуб.

Первая лига – да, я понимаю, но здесь с нового года новый президент. Это очень амбициозный человек, он стал приглашать новых футболистов хорошего уровня”.

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“Я приехал сюда – меня позвали. И они очень хотят выйти в высший дивизион на следующий сезон. Для меня это очень важно, и я не боюсь вызовов, потому я здесь.

Да, мы сейчас на 9-м месте. Будем реалистами, получить 1-е место будет очень тяжело, но есть все шансы занять 2-3 место, и там уже будут стыковые матчи и хорошие шансы выйти дальше”, – считает Беседин.

Нападающий никогда раньше не играл в низших лигах.

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Артем Беседин
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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