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Экс-футболист Трабзонспора – о переходе Сикана: При неудачных играх выходить в город не рекомендуется

Наши за границей
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Болельщики будут очень эмоционально реагировать на результаты

Экс-футболист Трабзонспора – о переходе Сикана: При неудачных играх выходить в город не рекомендуется

instagram.com/trabzonspor

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Юрий Шелепницкий рассуждает о будущем Даниила Сикана в "Трабзонспоре".

“Проявит ли себя Сикан? Ответ не может быть однозначным: да или нет. Когда Даниил адаптируется к специфическим условиям жизни и начнет забивать голы, болельщики будут носить его на руках (буквально). И наоборот, при неудачных играх – выходить в город не рекомендуется. К слову, Трабзон – город небольшой”.

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“Думаю, что Сикану будет легче адаптироваться, ведь там уже играет Арсений Батагов, который вот-вот начал регулярно выходить в основе. Хотя у команды сейчас не лучшие времена, возможно, на Даниила возлагаются большие надежды, что он поможет и начнет забивать", – считает бывший тренер "Буковины".

Юрий Шелепницкий в 1990-х поиграл в трех турецких командах – "Трабзонспоре", "Алтае" и "Денизлиспоре". В совокупности он провел 156 поединков в этих коллективах.

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Трабзонспор (Трабзон) Даниил Сикан
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Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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