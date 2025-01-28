Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда

Назарий Русин опроверг информацию журналиста Игоря Цыганыка о причине, по которой он ушел от "черных котов".

"Это полная ложь. Я никогда такого никому не говорил. В "Сандерленде" все относятся с поддержкой Украины. И с президентом были хорошие отношения. Я не знаю какие у него там корни. Но он всегда относился ко мне с уважением", – заявил нападающий.

Цыганык, напомним, заявил, что Назарий не смог продолжить выступление в английской команде из-за проукраинской позиции, которая вроде бы не понравилась президенту клуба. Русин сыграл 32 встречи во всех соревнованиях в составе "черных котов" (2 гола, 1 ассист).