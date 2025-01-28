Мойес хотел бы приобрести футболиста на позицию Миколенко
Только 39-летний Янг может заменять Виталия
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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хотел бы усилить позицию левого защитника, на которой играет Виталий Миколенко.
"Думаю, если бы вы спросили, что говорят о нас болельщики, то, наверное, нам не хватает игроков в передней линии. Очевидно, мы хотели бы добавить атакующих игроков, возможно, еще одного полузащитника".
“Но я однозначно согласен, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, если это возможно или иметь еще одного игрока там. Я не знаю, смогу ли я все это сделать сейчас, поэтому пытаюсь понять, что мы можем сделать. У нас все еще есть возможность использовать Эшли Янга на позиции левого защитника как вторую опцию”, – объяснил специалист.
В субботу "ириски" одержали вторую подряд победу в АПЛ, но все еще занимают 16-е место (23 балла).
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