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Мойес хотел бы приобрести футболиста на позицию Миколенко

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Только 39-летний Янг может заменять Виталия

Мойес хотел бы приобрести футболиста на позицию Миколенко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хотел бы усилить позицию левого защитника, на которой играет Виталий Миколенко.

"Думаю, если бы вы спросили, что говорят о нас болельщики, то, наверное, нам не хватает игроков в передней линии. Очевидно, мы хотели бы добавить атакующих игроков, возможно, еще одного полузащитника".

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“Но я однозначно согласен, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, если это возможно или иметь еще одного игрока там. Я не знаю, смогу ли я все это сделать сейчас, поэтому пытаюсь понять, что мы можем сделать. У нас все еще есть возможность использовать Эшли Янга на позиции левого защитника как вторую опцию”, – объяснил специалист.

В субботу "ириски" одержали вторую подряд победу в АПЛ, но все еще занимают 16-е место (23 балла).

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Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
BeanymanSports2
Опубликовал: Александр Симченко
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