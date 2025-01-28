Мойес хотел бы приобрести футболиста на позицию Миколенко

Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес хотел бы усилить позицию левого защитника, на которой играет Виталий Миколенко.

"Думаю, если бы вы спросили, что говорят о нас болельщики, то, наверное, нам не хватает игроков в передней линии. Очевидно, мы хотели бы добавить атакующих игроков, возможно, еще одного полузащитника".

“Но я однозначно согласен, что мы хотели бы усилить позицию левого защитника, если это возможно или иметь еще одного игрока там. Я не знаю, смогу ли я все это сделать сейчас, поэтому пытаюсь понять, что мы можем сделать. У нас все еще есть возможность использовать Эшли Янга на позиции левого защитника как вторую опцию”, – объяснил специалист.

В субботу "ириски" одержали вторую подряд победу в АПЛ, но все еще занимают 16-е место (23 балла).