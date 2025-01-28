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Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси

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Все было плохо еще до допинг-скандала

Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник сборной Украины и нидерландского "Витесса" Евгений Левченко рассказал, почему именно так сложилась карьера в английской команде Михаила Мудрика.

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"Во-первых, когда "Челси" подписал футболиста за такие деньги, я сразу говорил, что это было безосновательно и неоправданно. Когда наши руководители говорят о таких суммах и у них получается продавать игроков за такие средства, это, конечно, большой плюс для нашего футбола.

Но будем откровенны: даже до ситуации с допингом у Мудрика не было такого ощущения, что за "Челси" играет футболист, за которого заплатили такие деньги. Кажется, что такой шаг — переход из УПЛ в АПЛ, когда на бешеных скоростях проходит каждая игра, это классно", — сказал Левченко.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года. За это время украинский вингер сыграл в 73 матчах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Сейчас из-за допинг-скандала Мудрик не играет.

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Евгений Левченко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.01.2025 в 11:02
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.01.2025 в 11:02
100%
Ответить
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