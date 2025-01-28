Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси

Бывший полузащитник сборной Украины и нидерландского "Витесса" Евгений Левченко рассказал, почему именно так сложилась карьера в английской команде Михаила Мудрика.

"Во-первых, когда "Челси" подписал футболиста за такие деньги, я сразу говорил, что это было безосновательно и неоправданно. Когда наши руководители говорят о таких суммах и у них получается продавать игроков за такие средства, это, конечно, большой плюс для нашего футбола.

Но будем откровенны: даже до ситуации с допингом у Мудрика не было такого ощущения, что за "Челси" играет футболист, за которого заплатили такие деньги. Кажется, что такой шаг — переход из УПЛ в АПЛ, когда на бешеных скоростях проходит каждая игра, это классно", — сказал Левченко.