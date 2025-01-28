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Медосмотр Таловерова в английском клубе переносится. СМИ раскрыли детали

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Сторона игрока согласовывает условия одного из пунктов контракта

Медосмотр Таловерова в английском клубе переносится. СМИ раскрыли детали

Фото: Максим Таловеров

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Telegram-канал ТаТоТаке опроверг информацию The Sky Sports о том, что сегодня защитник ЛАСКа и сборной Украины Максим Таловеров пройдет медосмотр в "Плимут Аргайл".

Украинец продолжает переговоры по личному контракту с представителями английского клуба.

По информации источника, сторона Таловерова хочет предусмотреть в личном соглашении пункт о возможности продолжить карьеру в другом месте в случае вылета клуба в Лигу 1. Сейчас "Плимут" замыкает таблицу Чемпионшипа, существенно отставая от зоны выживания.

Если стороны договорятся обо всех деталях сегодня, Таловерову останется подать заявку на получение британской визы и оперативно вылететь в Плимут на медосмотр. Сумма трансфера должна составить 1,5-2 млн евро.

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Плимут Аргайл ЛАСК Максим Таловеров
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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