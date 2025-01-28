"Как футболиста меня в Динамо уже не будет". Сидорчук рассказал, почему не вернется в киевский клуб
В футболке киевлян он больше не появится
Фото: ФК Динамо Киев
Бывший полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук, ныне выступающий за бельгийский "Вестерло", высказался о возможном возвращении в киевский клуб для завершения карьеры.
- Многие знаковые футболисты возвращались и возвращаются в "Динамо" завершать карьеру. Не хотели бы вы так же?
- Я уже говорил когда-то, но, думаю, как футболиста Сидорчука в "Динамо" уже не будет. Не хочу, чтобы это было для кого-то ношей. Во-первых, себя буду чувствовать не очень классно. Я уходил из "Динамо" на своих ногах, футболистом, который играет. Так же хочу, чтобы меня запомнили играющим футболистом за "Динамо", а не просто когда тебя уже выносят с поля, - сказал Сидорчук.
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