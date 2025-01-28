Сидорчук объяснил, почему получает мало игрового времени в Вестерло

Украинский полузащитник "Вестерло" Сергей Сидорчук рассказал, почему получает мало игрового времени в бельгийском клубе.

- Последний раз вы играли за "Вестерло" в начале декабря 2024-го. Как вы объясняете такое малое количество игрового времени?

- Объясняю это вектором, который выбрал клуб и тренер сейчас. Если посмотреть на средний возраст нашей команды, он маленький. Когда на старте я не играл, команда выступала достаточно хорошо, поэтому и тренеру менять что-то не было необходимости. Но я понимаю, что и возраст уже не тот. Не то, чтобы не тот, но прерогатива сейчас в выборе молодых футболистов.

- А вы общаетесь с тренером относительно своего игрового времени?

- Общался. Кто-то из тренеров ставит своей целью больше налаживать взаимоотношения через разговоры, кто-то ставит своей целью только через тренировки. Не могу сказать, что это плохо, а это классно. Просто люди разные. Не могу сказать, что у меня есть негатив к нему или еще что-то. У нас нормальное рабочее общение и в тренировочном процессе также. Но он делает ставку и отвечает за результат. Я в своих силах делаю все, что умею делать. Все, что я делал на протяжении всей карьеры, я делаю. А дальше уже идет выбор, - отметил Сидорчук.

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