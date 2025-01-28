Тренер Олимпиакоса рассчитывает на Яремчука, как на игрока ротации
В то же время, клуб готов отпустить украинца, если поступит предложение
Фото: OlympiacosFC
Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук неплохо проявил себя в последних матчах и тренер команды Хосе Луис Мендилибар рассчитывает на него как на игрока ротации.
Об этом пишет греческое издание sport24 в статье о работе "Оли" на трансферном рынке.
Однако "Олимпиакос" может расстаться с Яремчуком, если в последний момент получит предложение по отношению к украинцу, например от "Венеции". Греческий клуб не подталкивает Яремчука к трансферу, но не будет стоять у него на пути.
В нынешнем сезоне Яремчук провел за греческую команду во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча. Лишь в двух из этих матчей он играл с первых минут. В воскресенье он вышел на замену на 87-ой минуте матча лиги против "Панатинаикоса" (1:1).
Популярное сейчас
- Бывший игрок сборной Украины рассказал, почему Мудрику не сложилась карьера в Челси
- Бавария придумала план, как напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Шахтер и Динамо прощаются с еврокубками, Арсенал – Ман Сити, Наполи в гостях у Довбика. Расписание футбола на 27 января – 2 февраля
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания