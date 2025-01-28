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Тренер Олимпиакоса рассчитывает на Яремчука, как на игрока ротации

Наши за границей
Обновлено

В то же время, клуб готов отпустить украинца, если поступит предложение

Тренер Олимпиакоса рассчитывает на Яремчука, как на игрока ротации

Фото: OlympiacosFC

Новина українською

Украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук неплохо проявил себя в последних матчах и тренер команды Хосе Луис Мендилибар рассчитывает на него как на игрока ротации.

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Об этом пишет греческое издание sport24 в статье о работе "Оли" на трансферном рынке.

Однако "Олимпиакос" может расстаться с Яремчуком, если в последний момент получит предложение по отношению к украинцу, например от "Венеции". Греческий клуб не подталкивает Яремчука к трансферу, но не будет стоять у него на пути.

В нынешнем сезоне Яремчук провел за греческую команду во всех турнирах 17 матчей, в которых забил два мяча. Лишь в двух из этих матчей он играл с первых минут. В воскресенье он вышел на замену на 87-ой минуте матча лиги против "Панатинаикоса" (1:1).

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
sport24
Опубликовал: Михаил Черныш
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