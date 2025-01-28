Основной кипер Жироны с Арсеналом не сыграет. В контексте этого тренер упомянул Крапивцова

Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал о травмах в составе своей команды перед матчем 8-го тура Лиги чемпионов с "Арсеналом".

Из-за травмы пропустит матч основной кипер испанской команды Пауло Гассанига, и в контексте этого коуч упомянул и украинского вратаря Владислава Крапивцова, который недавно подписал контракт с клубом.

"Травмированы Крейчи, Мигель, Гассанига и Блинд, а также Брайан Гил пропустит игру из-за дисквалификации. Будет играть вратарь Пау Лопес, он хорошо тренировался в последнее время. Я спокоен за позицию голкипера. Надеюсь, что Гассанига пропустит немного, к тому же мы подписали Владислава Крапивцова", - сказал Мичел.

Впрочем, также нужно отметить, что Крапивцов не сможет попасть в заявку на матч с "Арсеналом", так как не был заявлен на групповой этап ЛЧ.