Основной кипер Жироны с Арсеналом не сыграет. В контексте этого тренер упомянул Крапивцова
Пауло Гассанига травмирован
Фото: Instagram
Главный тренер "Жироны" Мичел рассказал о травмах в составе своей команды перед матчем 8-го тура
Из-за травмы пропустит матч основной кипер испанской команды Пауло Гассанига, и в контексте этого коуч упомянул и украинского вратаря Владислава Крапивцова, который недавно подписал контракт с клубом.
"Травмированы Крейчи, Мигель, Гассанига и Блинд, а также Брайан Гил пропустит игру из-за дисквалификации.
Будет играть вратарь Пау Лопес, он хорошо тренировался в последнее время. Я спокоен за позицию голкипера. Надеюсь, что Гассанига пропустит немного, к тому же мы подписали Владислава Крапивцова", - сказал Мичел.
Впрочем, также нужно отметить, что Крапивцов не сможет попасть в заявку на матч с "Арсеналом", так как не был заявлен на групповой этап ЛЧ.
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