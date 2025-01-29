Испанский скаут сравнил Лунина с вратарями Барселоны

Скаут Маноло Ромеро сравнил украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина с голкиперами каталонцев.

"Лунин находится на более высоком уровне, чем Щенсны и Иньяки Пенья", – считает специалист.

В текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 7 матчей, в которых пропустил 10 голов. В январе украинец принимал участие в двух встречах Кубка Испании в рамках 1/16 и ⅛ финала, в которых "сливочные" победили "Депортиво Минеру" (5:0) и "Сельту" (5:2, овертайм). Иньяки Пенья провел 22 встречи (27 пропущенных), Войцех – пять (-7).