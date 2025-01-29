Испанский скаут сравнил Лунина с вратарями Барселоны
Футболисты сине-гранатовых не часто могли себя проявить
Getty Images / Global Images Ukraine
Скаут Маноло Ромеро сравнил украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина с голкиперами каталонцев.
"Лунин находится на более высоком уровне, чем Щенсны и Иньяки Пенья", – считает специалист.
В текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 7 матчей, в которых пропустил 10 голов. В январе украинец принимал участие в двух встречах Кубка Испании в рамках 1/16 и ⅛ финала, в которых "сливочные" победили "Депортиво Минеру" (5:0) и "Сельту" (5:2, овертайм). Иньяки Пенья провел 22 встречи (27 пропущенных), Войцех – пять (-7).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Carrusel Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Маркевич - о форвардах Шахтера: Не хочу обижать футболистов, но...
- Не аренда. Геннадий Синчук перешёл в клуб MLS на постоянной основе
- Аль-Иттихад вскоре подпишет полузащитника Барселоны
- Грозный - о переходе Сикана в Турцию: Вы думаете, что Судаков и Шапаренко не хотят играть за рубежом?
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000