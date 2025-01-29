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Испанский скаут сравнил Лунина с вратарями Барселоны

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Футболисты сине-гранатовых не часто могли себя проявить

Испанский скаут сравнил Лунина с вратарями Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Скаут Маноло Ромеро сравнил украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина с голкиперами каталонцев.

"Лунин находится на более высоком уровне, чем Щенсны и Иньяки Пенья", – считает специалист.

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В текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 7 матчей, в которых пропустил 10 голов. В январе украинец принимал участие в двух встречах Кубка Испании в рамках 1/16 и ⅛ финала, в которых "сливочные" победили "Депортиво Минеру" (5:0) и "Сельту" (5:2, овертайм). Иньяки Пенья провел 22 встречи (27 пропущенных), Войцех – пять (-7).

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Барселона Реал (Мадрид) Войцех Щенсны Андрей Лунин Иньяки Пенья
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Источник:
Carrusel Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
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